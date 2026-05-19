Тела пятерых погибших подняли со дна Байкала после крушения катера
Обложка © Telegram / Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Со дна Байкала спасатели подняли тела пятерых погибших, которые утонули во время крушения туристического катера. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу Прибайкальского района Бурятии.
«Пять человек всех подняли. Пять человек погибших», — уточнил собеседник агентства.
В пресс-службе МЧС уточнили, что в аэролодке находились 18 туристов, а не 14, как сообщалось ранее. Спасти удалось 13 человек, среди них есть ребёнок. Одна из пострадавших госпитализирована с рваной раной на ноге.
Напомним, 19 мая на Байкале в 30 метрах от берега, вблизи скалы Черепаха, перевернулся аэролодка с пассажирами. На данный момент известно о пяти погибших. Предварительной причиной ЧП называется превышение допустимого числа пассажиров на борту. Туристы были из Москвы и Подмосковья. Прокуратура уже показала первые кадры с места трагедии, возбуждено уголовное дело.
