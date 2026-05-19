Тела пятерых погибших подняли со дна Байкала после крушения катера

Со дна Байкала спасатели подняли тела пятерых погибших, которые утонули во время крушения туристического катера. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу Прибайкальского района Бурятии.

«Пять человек всех подняли. Пять человек погибших», — уточнил собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС уточнили, что в аэролодке находились 18 туристов, а не 14, как сообщалось ранее. Спасти удалось 13 человек, среди них есть ребёнок. Одна из пострадавших госпитализирована с рваной раной на ноге.