СК завёл уголовное дело после гибели туристов при крушении катера на Байкале

Уголовное дело возбудили в Республике Бурятия после опрокидывания аэролодки с туристами на Байкале, в результате которого погибли туристы. Перевернулся катер «Хивус», и находившиеся на судне оказались в воде. Об этом сообщает СК РФ.

«Следственными органами Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц)», — говорится в сообщении.

Следователи и криминалисты следственного управления проводят осмотр места происшествия и следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Назначен комплекс судебных экспертиз.

Напомним, 19 мая на Байкале, в 30 метрах от берега возле скалы Черепаха, перевернулся катер с пассажирами. Судно на воздушной подушке «Хивус» перевозило туристов. Известно о пяти погибших. Десять человек смогли выбраться на берег сами, им оказывают медицинскую помощь.