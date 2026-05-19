«Царевна Маша»: Хозяйка фирмы, сгубившей людей на Байкале, рвалась в министры туризма

Первернувшиеся на катере на Байкале туристы приобрели прогулку у фирмы «Кристальный Байкал», которой владеет 35-летняя Мария С. Несколько лет назад женщина также была кандидатом на пост министра туризма региона, но не прошла. Об этом пишет SHOT.

Мария более 10 лет занимается туристическим бизнесом в Бурятии. Она отвечает за логистику, подбор команды, финансы, продвижение и почти единолично ведёт бизнес. По доходам за прошлый год фирма заняла 12 место в регионе среди всех туркомпаний. Супруг Марии — экс-глава муниципального образования Туркинское в Бурятии. У пары трое детей. 43-летний Сергей Севергин был снят с должности в связи с утратой доверия. К слову, его жену иронично называют «Царевна Маша».