19 мая, 10:03

«Царевна Маша»: Хозяйка фирмы, сгубившей людей на Байкале, рвалась в министры туризма

Обложка © SHOT

Первернувшиеся на катере на Байкале туристы приобрели прогулку у фирмы «Кристальный Байкал», которой владеет 35-летняя Мария С. Несколько лет назад женщина также была кандидатом на пост министра туризма региона, но не прошла. Об этом пишет SHOT.

Мария более 10 лет занимается туристическим бизнесом в Бурятии. Она отвечает за логистику, подбор команды, финансы, продвижение и почти единолично ведёт бизнес. По доходам за прошлый год фирма заняла 12 место в регионе среди всех туркомпаний. Супруг Марии — экс-глава муниципального образования Туркинское в Бурятии. У пары трое детей. 43-летний Сергей Севергин был снят с должности в связи с утратой доверия. К слову, его жену иронично называют «Царевна Маша».

Тела пятерых погибших подняли со дна Байкала после крушения катера
Напомним, 19 мая на Байкале вблизи скалы Черепаха, перевернулась аэролодка, на борту которой находились 18 человек. На данный момент известно о пяти погибших. Предварительной причиной ЧП называется превышение допустимого числа пассажиров. Лодка вмещает только 10 человек. Туристы были из Москвы и Подмосковья. Прокуратура уже показала первые кадры с места трагедии, возбуждено уголовное дело.

