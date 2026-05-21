Владельца перевернувшегося на Байкале «‎катера смерти» арестовали из-за гибели 5 туристов

21 мая, 13:17

Владельца перевернувшейся на Байкале аэролодки арестовали из-за гибели 5 человек

Обложка © Telegram / Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ принял решение об аресте владельца аэролодки, перевернувшейся на Байкале в Бурятии. В результате крушения погибли пять человек.

«[Владелец] взят под стражу», — уточнили в суде, а управлявший катером водитель помещён под домашний арест.

В Минздраве Бурятии сообщили о состоянии 11 пострадавших на Байкале туристов
Напомним, 19 мая на Байкале опрокинулся катер, на борту которого находилось 18 человек, включая путешественников из Москвы и Московской области. Изначально причиной трагедии называли превышение установленного лимита пассажиров, позже стало известно, что водитель мог перепутать педали. Поездку на «катере смерти» туристы приобрели у компании «Кристальный Байкал», принадлежащей 35-летней Марии Севергиной, которая ранее претендовала на должность министра туризма Бурятии.

Анастасия Никонорова
