Владельца перевернувшегося на Байкале «катера смерти» арестовали из-за гибели 5 туристов
Обложка © Telegram / Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Железнодорожный районный суд Улан-Удэ принял решение об аресте владельца аэролодки, перевернувшейся на Байкале в Бурятии. В результате крушения погибли пять человек.
«[Владелец] взят под стражу», — уточнили в суде, а управлявший катером водитель помещён под домашний арест.
Напомним, 19 мая на Байкале опрокинулся катер, на борту которого находилось 18 человек, включая путешественников из Москвы и Московской области. Изначально причиной трагедии называли превышение установленного лимита пассажиров, позже стало известно, что водитель мог перепутать педали. Поездку на «катере смерти» туристы приобрели у компании «Кристальный Байкал», принадлежащей 35-летней Марии Севергиной, которая ранее претендовала на должность министра туризма Бурятии.
