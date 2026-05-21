Владельца перевернувшегося на Байкале «‎катера смерти» арестовали из-за гибели 5 туристов

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ принял решение об аресте владельца аэролодки, перевернувшейся на Байкале в Бурятии. В результате крушения погибли пять человек.

«[Владелец] взят под стражу», — уточнили в суде, а управлявший катером водитель помещён под домашний арест.