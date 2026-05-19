В Минздраве Бурятии сообщили о состоянии 11 пострадавших на Байкале туристов

В Минздраве Бурятии сообщили о состоянии 11 туристов, пострадавших при опрокидывании аэролодки на Байкале. Всего на борту катера было 18 человек, пятеро погибли.

«11 пострадавших, находившихся на аэролодке, осмотрены медицинскими работниками, из них один ребёнок. Состояние всех оценивается как удовлетворительное. Госпитализация не потребовалась», — сообщили в региональном минздраве, уточнив, что одну женщину доставили в районную больницу для оказания помощи, но тоже отпустили на лечение домой.

В МЧС уточнили, что пассажиры были без спасательных жилетов. По словам главного госинспектора ГУ МЧС по Бурятии Николая Зайцева, погода в момент происшествия была ясной, ветра и волны не было.