В Минздраве Бурятии сообщили о состоянии 11 пострадавших на Байкале туристов
Обложка © Telegram / Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
В Минздраве Бурятии сообщили о состоянии 11 туристов, пострадавших при опрокидывании аэролодки на Байкале. Всего на борту катера было 18 человек, пятеро погибли.
«11 пострадавших, находившихся на аэролодке, осмотрены медицинскими работниками, из них один ребёнок. Состояние всех оценивается как удовлетворительное. Госпитализация не потребовалась», — сообщили в региональном минздраве, уточнив, что одну женщину доставили в районную больницу для оказания помощи, но тоже отпустили на лечение домой.
В МЧС уточнили, что пассажиры были без спасательных жилетов. По словам главного госинспектора ГУ МЧС по Бурятии Николая Зайцева, погода в момент происшествия была ясной, ветра и волны не было.
Напомним, на судне «Хивус» на Байкале находилось 18 человек, пятеро погибли (включая капитана), туристы прибыли из Москвы и Московской области. Предварительная причина ЧП — превышение допустимого числа пассажиров. Прокуратура показала первые кадры, возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Среди пассажиров были 14-летний подросток. Тур отдыхающие приобрели у фирмы «Кристальный Байкал», которой владеет 35-летняя Мария Севергина. «Царевна Маша» была кандидатом на пост министра туризма Бурятии.
