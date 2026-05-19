Опубликован список туристов с перевернувшегося на Байкале катера, младшему — 14
Обложка © Telegram / Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Стали известны имена туристов, которые находились на перевернувшемся катере на Байкале. Среди них был 14-летний подросток, а самой старшей пассажирке — 69 лет. Полный список публикует Telegram-канал Baza.
- 40-летняя Елена В.
- 63-летняя Наталья С.
- 53-летняя Ольга М.
- 50-летний Николай П.
- 69-летняя Елена П.
- 59-летняя Елена Ч.
- 60-летняя Наталья С.
- 50-летняя Юлия С.
- 64-летняя Маргарита К.
- 66-летняя Наталья Ж.
- 49-летняя Ирина Б.
- 27-летний Сергей Б.
- 14-летний Дмитрий Б.
- 64-летняя Марина Ф.
- 43-летний Денис Ф.
- 64-летняя Галина С.
- Мария Т.
Всего на судне «Хивус» было 18 человек. Пятеро погибли, включая капитана. Туристы приехали из Москвы и Московской области. Предварительной причиной ЧП считает превышение допустимого числа пассажиров на борту. Прокуратура уже показала первые кадры с места трагедии, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.