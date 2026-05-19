Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

19 мая, 11:21

Опубликован список туристов с перевернувшегося на Байкале катера, младшему — 14

Обложка © Telegram / Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Стали известны имена туристов, которые находились на перевернувшемся катере на Байкале. Среди них был 14-летний подросток, а самой старшей пассажирке — 69 лет. Полный список публикует Telegram-канал Baza.

  • 40-летняя Елена В.
  • 63-летняя Наталья С.
  • 53-летняя Ольга М.
  • 50-летний Николай П.
  • 69-летняя Елена П.
  • 59-летняя Елена Ч.
  • 60-летняя Наталья С.
  • 50-летняя Юлия С.
  • 64-летняя Маргарита К.
  • 66-летняя Наталья Ж.
  • 49-летняя Ирина Б.
  • 27-летний Сергей Б.
  • 14-летний Дмитрий Б.
  • 64-летняя Марина Ф.
  • 43-летний Денис Ф.
  • 64-летняя Галина С.
  • Мария Т.
Всего на судне «Хивус» было 18 человек. Пятеро погибли, включая капитана. Туристы приехали из Москвы и Московской области. Предварительной причиной ЧП считает превышение допустимого числа пассажиров на борту. Прокуратура уже показала первые кадры с места трагедии, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ.

Наталья Афонина
