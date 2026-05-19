Муж владелицы перевернувшейся на Байкале лодки задолжал государству 6 млн рублей

Муж хозяйки турфирмы, чья лодка перевернулась на Байкале, задолжал государству более шести миллионов рублей. Бывший глава Туркинского сельского поселения Сергей Севергин переводил незадекларированные доходы на счёт своей супруги Марии в течение нескольких лет. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT .

Схема вскрылась в 2025 году. Чиновника уволили в связи с утратой доверия за несоблюдение запретов и неисполнение обязанностей. Сам Севергин утверждал, что деньги на счету жены — это прибыль от её туристического бизнеса. Однако суд постановил взыскать все переведённые миллионы в пользу государства. Долг семья так и не погасила.