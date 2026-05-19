Муж владелицы перевернувшейся на Байкале лодки задолжал государству 6 млн рублей
Обложка © Telegram / Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Муж хозяйки турфирмы, чья лодка перевернулась на Байкале, задолжал государству более шести миллионов рублей. Бывший глава Туркинского сельского поселения Сергей Севергин переводил незадекларированные доходы на счёт своей супруги Марии в течение нескольких лет. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Схема вскрылась в 2025 году. Чиновника уволили в связи с утратой доверия за несоблюдение запретов и неисполнение обязанностей. Сам Севергин утверждал, что деньги на счету жены — это прибыль от её туристического бизнеса. Однако суд постановил взыскать все переведённые миллионы в пользу государства. Долг семья так и не погасила.
Напомним, на судне «Хивус» на Байкале находилось 18 человек, пятеро погибли (включая капитана), туристы прибыли из Москвы и Московской области. Предварительная причина ЧП — превышение допустимого числа пассажиров. Прокуратура показала первые кадры, возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Среди пассажиров были 14-летний подросток и 69-летняя женщина. Прогулку туристы приобрели у фирмы «Кристальный Байкал», которой владеет 35-летняя Мария Севергина. «Царевна Маша» несколько лет назад была кандидатом на пост министра туризма Бурятии, но не прошла.
