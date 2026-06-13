Две девочки и мужчина погибли при опрокидывании лодки на озере в Алтайском крае

Трое человек, включая двух несовершеннолетних, стали жертвами опрокидывания плавсредства на озере Линёво в Алтайском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

Маломерное судно с 46-летним рулевым находилось примерно в 10–12 метрах от береговой линии, когда внезапно перевернулось. На борту, помимо водителя, располагались шестеро детей.

Жертвами трагедии оказались сам мужчина и две девочки 8 и 9 лет. Остальных находившихся в лодке несовершеннолетних удалось спасти очевидцам. Заринским межрайонным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На месте продолжают работать 34 участника оперативных и поисковых групп, предпринимаются меры по обнаружению тел.

Ранее стало известно, в Самарской области спусти сутки поисков обнаружили тело 15-летнего мальчика, утонувшего в протоке Рождественской Воложки. Операцию пришлось временно сворачивать, после чего водолазы задействовали специальный катер, оснащённый системой сканирования дна. В итоге тело нашли на глубине 6 метров.