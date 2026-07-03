Мужчины бросились на поиски 4-летнего ребенка и исчезли: подробности ЧП в Приангарье

В Иркутской области развёрнута масштабная поисковая операция: двое мужчин пропали без вести во время сплава по реке Иркут. Они пытались спасти четырёхлетнего мальчика, который также оказался в воде, и после этого их местонахождение, как и местонахождение ребёнка, до сих пор не установлено.

Об этом сообщили в телеграм-канале региональной прокуратуры. Инцидент произошёл в Шелеховском районе между населёнными пунктами Введенщина и Шаманка.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время к поискам подключены сотрудники МЧС и полиции. Прокуратура города Шелехова уже организовала проверку по факту случившегося, обстоятельства происшествия выясняются. Надзорному ведомству предстоит разобраться, соблюдались ли требования безопасности на воде, не нарушены ли права ребёнка и соответствовали ли услуги туроператоров установленным нормам. При обнаружении нарушений будут приняты соответствующие меры.

Помимо этого, прокуратура проследит за ходом следствия и итогами расследования уголовного дела, которое уже возбуждено. Известно, что на место событий выехал прокурор г. Шелехова Миллер И.Б.

Напомним, ранее рассказывал, что унесённого течением Иркута ребёнка ищут экстренные службы и добровольцы. Четырёхлетний мальчик пропал во время массового сплава: группа из 49 человек, среди которых было 23 ребёнка, остановилась на отдых на песчаном острове, и именно тогда произошла беда.