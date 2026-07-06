Мальчик, пропавший при сплаве на реке Иркут, был без жилета и не умел плавать

В Иркутской области четырёхлетний мальчик во время сплава оказался в реке после того, как снял спасательный жилет. Малыш не умеет плавать, сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, ребёнок остался без присмотра взрослых, не осознавал опасность в силу своего возраста. Во время остановки на острове в русле реки Иркут четырёхлетний малыш снял спасательный жилет и вошёл в воду, его тут же унесло течением. На помощь ему попытались прийти двое мужчин 40 и 45 лет, однако они также не смогли выбраться из реки. Местонахождение ребёнка и его спасителей до сих пор не установлено.

Тем временем суд избрал меру пресечения организатору сплава — индивидуальному предпринимателю. Ему запрещено совершать определённые действия до 3 сентября. По данным пресс-службы судов Иркутской области, организатор заключал договоры на проведение туристических сплавов по реке Иркут на рафтах. В начале июля 2026 года он оформил соглашение с женщиной, собравшей группу из 172 человек, включая детей. Маршрут проходил от села Шаманка до села Введенщина Шелеховского района.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области продолжаются поиски участников сплава по реке Иркут, во время которого пропали двое мужчин и четырёхлетний ребёнок. Позже стало известно о задержании организатора тура — ему вменяют проведение сплава, в ходе которого произошёл инцидент с исчезновением людей.