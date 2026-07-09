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9 июля, 12:57

Опубликовано первое фото с места обнаружения тел погибших девочек в Тыве

Обложка © RG.ru

Обложка © RG.ru

На берегу Енисея в районе села Ийи-Тал обнаружены тела двух пропавших школьниц. Фото с места публикует RG.ru. На локацию прибыла оперативная группа, ведётся осмотр и опрос волонтёров.

По словам участников поисков, первое тело нашли добровольцы на лодке. Почти сразу другая группа обнаружила второе тело неподалёку. Кроме того, газета опубликовала стоп-кадр с последней прогулки погибших школьниц.

Напомним, ранее в Тыве после многодневных поисков нашли тела двух несовершеннолетних. Следствие отметило, что останки обнаружили в разных точках, удалённых друг от друга примерно на 60 километров. При этом СК не считает, что девочек убили.

Появились новые фото вещей погибших девочек у реки в Тыве
Появились новые фото вещей погибших девочек у реки в Тыве

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Дарья Нарыкова
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