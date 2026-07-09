Опубликовано первое фото с места обнаружения тел погибших девочек в Тыве

На берегу Енисея в районе села Ийи-Тал обнаружены тела двух пропавших школьниц. Фото с места публикует RG.ru. На локацию прибыла оперативная группа, ведётся осмотр и опрос волонтёров.

По словам участников поисков, первое тело нашли добровольцы на лодке. Почти сразу другая группа обнаружила второе тело неподалёку. Кроме того, газета опубликовала стоп-кадр с последней прогулки погибших школьниц.