Появились новые фото вещей погибших девочек у реки в Тыве
Рубашка одной из девочек, пропавших в Тыве. Обложка © RG.ru
В Тыве в ходе поисков пропавших девочек волонтёры и операторы дронов нашли новые предметы. RG.ru публикует фото одежды и обуви, обнаруженных на берегу Енисея.
Тапок пропавшей девочки. Фото © RG.ru
Резиновый тапок и мокрую футболку нашли у села Ийи-Тал — эта территория попала в зону поиска после расширения маршрута до Саяно-Шушенской ГЭС. Село находится ниже по течению, чем первоначальное место поисков, примерно в 80 км от Кызыла.
Дрон также заметил странный белый предмет в труднодоступном участке берега — к нему уже выдвигается группа волонтёров.
Ранее в Тыве после многодневных поисков нашли тела двух несовершеннолетних. Следствие отметило, что останки обнаружили в разных точках, удалённых друг от друга примерно на 60 километров. При этом СК не считает, что девочек убили.
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