Появились новые фото вещей погибших девочек у реки в Тыве

В Тыве в ходе поисков пропавших девочек волонтёры и операторы дронов нашли новые предметы. RG.ru публикует фото одежды и обуви, обнаруженных на берегу Енисея.

Тапок пропавшей девочки. Фото © RG.ru

Резиновый тапок и мокрую футболку нашли у села Ийи-Тал — эта территория попала в зону поиска после расширения маршрута до Саяно-Шушенской ГЭС. Село находится ниже по течению, чем первоначальное место поисков, примерно в 80 км от Кызыла.

Дрон также заметил странный белый предмет в труднодоступном участке берега — к нему уже выдвигается группа волонтёров.