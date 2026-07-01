В Пермском крае 14-летняя девочка утонула при опрокидывании лодки

В Пермском крае 14-летняя девочка погибла после опрокидывания лодки на реке Колве. Об этом сообщили в региональном СК.

Трагедия произошла вечером 30 июня в Чердынском округе. Подросток была на реке со знакомыми, в районе деревни Серегово судно перевернулось — девочка утонула. Её тело спасатели обнаружили сегодня.

«Устанавливаются причины и условия происшествия на реке Колва в Чердынском округе, в результате которого погибла девочка 2012 года рождения» — говорится в сообщении СК.

Ранее в Хабаровском крае на реке Мая опрокинулась лодка, в результате чего утонул семилетний мальчик. Трагедия произошла в 22 километрах ниже по течению от села Нелькан в Аяно-Майском районе.