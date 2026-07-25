В Красноярском крае перевернулась лодка с рыбаками, один пропал

В конце июня на реке Мана в Красноярском крае пропал рыбак. Лодка с тремя мужчинами врезалась в поваленные деревья. Инцидент случился 27 июня. На следующий день в полицию обратилась супруга пропавшего. Женщина рассказала, что в селе Нарва в районе Акиловки перевернулась моторная лодка. Мужчины плыли по реке Мана в сторону деревни Кожелак.

«Двадцать седьмого июня около 22 часов [18.00 мск] в районе Акиловки на опасном участке произошла остановка двигателя, в результате чего один из мужчин потерял управление над лодкой и врезался в поваленные возле берега деревья», — приводит комментарий ведомства РИА «Новости».

Двое рыбаков самостоятельно выбрались на берег. Третий мужчина пропал. Сейчас спасатели продолжают его поиски.

Ранее трагедия случилась на реке Исеть в Свердловской области. Там опрокинулись сразу пять лодок. Один человек погиб. Течение унесло ещё двоих мужчин. На место происшествия сразу выехали спасательные бригады.