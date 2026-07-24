Искать нужно за океаном: Криминалист озвучил сенсационную версию исчезновения Усольцевых

Бесследно исчезнувшие в тайге Красноярского края Усольцевы, возможно, живы и скрываются в США. Такую сенсационную версию в беседе с aif.ru высказал криминалист Михаил Игнатов, назвав историю исчезновения не мистической трагедией, а тщательно спланированной операцией.

«Тот факт, что ничего не нашли, позволяет думать о том, что их там и не было. Я склоняюсь к тому, что всё-таки никто их не убивал, что они скрылись сами», — заявил эксперт.

По его словам, в любом российском населённом пункте семью бы опознали, поэтому, скорее всего, они пересекли границу нелегально или по поддельным документам и сейчас находятся в США или в предгорье Анд.

«Скорее всего, они в США», — отметил Игнатов.

Эта версия объясняет полное отсутствие улик на месте предполагаемой трагедии — если людей там не было, искать действительно нечего. Однако поисковая группа Алексея Кулеша, выходящая на маршрут к Буратинке, намерена проверить и противоположную версию — что тайга могла навсегда скрыть их следы. Истина пока остаётся неизвестной.