Искать нужно за океаном: Криминалист озвучил сенсационную версию исчезновения Усольцевых
Криминалист Игнатов: Пропавшие в тайге Усольцевы живы и могли скрыться в США
Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева
Бесследно исчезнувшие в тайге Красноярского края Усольцевы, возможно, живы и скрываются в США. Такую сенсационную версию в беседе с aif.ru высказал криминалист Михаил Игнатов, назвав историю исчезновения не мистической трагедией, а тщательно спланированной операцией.
«Тот факт, что ничего не нашли, позволяет думать о том, что их там и не было. Я склоняюсь к тому, что всё-таки никто их не убивал, что они скрылись сами», — заявил эксперт.
По его словам, в любом российском населённом пункте семью бы опознали, поэтому, скорее всего, они пересекли границу нелегально или по поддельным документам и сейчас находятся в США или в предгорье Анд.
«Скорее всего, они в США», — отметил Игнатов.
Эта версия объясняет полное отсутствие улик на месте предполагаемой трагедии — если людей там не было, искать действительно нечего. Однако поисковая группа Алексея Кулеша, выходящая на маршрут к Буратинке, намерена проверить и противоположную версию — что тайга могла навсегда скрыть их следы. Истина пока остаётся неизвестной.
Поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае, пропавшей 28 сентября, не принесли результатов, и спустя девять месяцев следствие может быть прекращено. Адвокат пояснил, что если их найдут живыми, уголовное дело невозможно из-за права на свободу передвижения, но проблемы возникнут из-за несовершеннолетней дочери, обязанной посещать школу. Спасатели обследовали ещё 51 кв. км тайги, но зацепок нет. Инсценировка исчезновения не подпадает под уголовную статью, однако вопросы к семье могут возникнуть у органов опеки.
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