Юрист раскрыл, что грозит семье Усольцевых в случае симуляции пропажи в тайге
Юрист Краснов допустил лишение родительских прав Усольцевых за симуляцию пропажи
Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева
Семья Сергея Усольцева — он сам, жена и дочь — пропала в таёжном посёлке Кутурчин более девяти месяцев назад. Полуторатысячные поиски не дали ни одного следа, кроме сигнала телефона на восьмой день недалеко от трассы на Мину.
Адвокат Дмитрий Краснов объяснил Общественной Службе Новостей: если Усольцевых найдут живыми, юридически им ничего не грозит — Конституция РФ гарантирует свободу передвижения, и они не обязаны никого предупреждать. Однако у них есть маленькая дочь, которая должна учиться. Органы опеки могут поставить вопрос о лишении родительских прав.
Сейчас СК ведёт расследование, МЧС ищет семью. Со временем всех могут признать безвестно отсутствующими, а затем и умершими.
Напомним, что спасатели дополнительно прочесали ещё 51 квадратный километр тайги, но семья Усольцевых, пропавшая ещё 28 сентября 2025 года, так и не была обнаружена. Накануне исчезновения они заезжали в посёлок Мина, где купили в придорожном магазине напитки, снеки и нож, после чего проехали около двух километров и отправились пешком на гору с видом на реку Мину. Тем не менее спустя 9 месяцев после таинственного исчезновения в районе посёлка Кутурчин Красноярского края следствие может быть прекращено. Журналисты тщательно изучили все возможные версии произошедшего и допустили, что пропавшие, вероятно, живы и сумели покинуть территорию России.
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