Юрист раскрыл, что грозит семье Усольцевых в случае симуляции пропажи в тайге

Семья Сергея Усольцева — он сам, жена и дочь — пропала в таёжном посёлке Кутурчин более девяти месяцев назад. Полуторатысячные поиски не дали ни одного следа, кроме сигнала телефона на восьмой день недалеко от трассы на Мину.

Адвокат Дмитрий Краснов объяснил Общественной Службе Новостей: если Усольцевых найдут живыми, юридически им ничего не грозит — Конституция РФ гарантирует свободу передвижения, и они не обязаны никого предупреждать. Однако у них есть маленькая дочь, которая должна учиться. Органы опеки могут поставить вопрос о лишении родительских прав.

Сейчас СК ведёт расследование, МЧС ищет семью. Со временем всех могут признать безвестно отсутствующими, а затем и умершими.