«Их там просто не было»: В деле о пропаже семьи Усольцевых поставлена точка

Дело о таинственном исчезновении семьи Усольцевых, пропавшей девять месяцев назад в таёжном посёлке Кутурчин, может быть закрыто. Об этом сообщает aif.ru.

Журналисты издания, проанализировав все возможные версии, пришли к предположению, что Усольцевы, вероятно, живы и находятся за пределами России. Поиски не принесли никаких результатов, а местные жители высказывают сомнения в том, что семья вообще присутствовала в посёлке. Корреспонденты также выяснили, что отсутствие связи у Ирины могло быть связано с особенностями покрытия оператора в горах. О том, насколько легко сбиться с пути в этом районе, журналисты узнали на собственном опыте, заблудившись у скалы Мальвинка, куда, возможно, направлялась семья.

Напомним, спасатели обследовали ещё 51 квадратный километр тайги, однако семья Усольцевых, бесследно исчезнувшая 28 сентября 2025 года во время прогулки в районе горы Буратинка в Красноярском крае, найдена не была. Известно, что они вышли с турбазы «Геосфера» без тёплых вещей и необходимого снаряжения, несмотря на резкое ухудшение погоды. Перед тем как пропасть в тайге Красноярского края, семья Усольцевых — сделала остановку в посёлке Мина, где в придорожном магазине приобрела напитки, снеки и нож, после чего проехала около двух километров и пешком поднялась на гору с видом на реку Мину.