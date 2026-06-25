Семью Усольцевых, пропавшую в тайге, могут признать умершей

Родственники семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края ещё в сентябре 2025 года, уже сейчас могут обратиться в суд с просьбой признать их умершими. Об этом заявил юрист Андрей Алешкин беседе с aif.ru.

По его словам, общий срок для объявления гражданина умершим — пять лет, но в случаях, когда человек исчез при обстоятельствах, угрожающих жизни, он сокращается до шести месяцев. Именно такой случай произошёл с Ириной, Сергеем и их пятилетней дочерью.

«Усольцевы пропали в тайге, где резко ухудшилась погода, рельеф сложный, есть различные риски», — пояснил Алешкин. Если суд сочтёт доказательства убедительными, днём смерти может быть признана дата предполагаемой гибели.

Из близких родственников у семьи остались сын Ирины от первого брака Данил и его бабушка. Поиски результатов не дали, ранее в следственной группе рассматривалась также криминальная версия исчезновения.

Напомним, спасатели обследовали ещё 51 квадратный километр тайги, однако семья Усольцевых, бесследно исчезнувшая 28 сентября 2025 года во время прогулки в районе горы Буратинка в Красноярском крае, найдена не была. Известно, что они вышли с турбазы «Геосфера» без тёплых вещей и необходимого снаряжения, несмотря на резкое ухудшение погоды. Перед тем как пропасть в тайге Красноярского края, семья Усольцевых — сделала остановку в посёлке Мина, где в придорожном магазине приобрела напитки, снеки и нож, после чего проехала около двух километров и пешком поднялась на гору с видом на реку Мину.