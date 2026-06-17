Пропавшую под Красноярском семью Усольцевых могли захоронить в известняке

Поиски семьи Усольцевых, пропавшей год назад в горах Красноярского края, обрели новый поворот. Следствие полностью отбросило версию о гибели в ущелье. Вместо этого появилось предположение о криминальном следе.

«Пока нет предположений, как и за что была убита семья. Однако есть вероятность, что Усольцевых могли захоронить в известняке», — сообщил источник отдела расследований «Царьграда» в следственной группе.

При этом тела до сих пор не обнаружены, поэтому оперативники оперируют только гипотезами. Одна из них — что люди могли сами скрыться. Но у органов нет оснований считать их живыми.

Что же касается других версий, их тоже отмели. Гипотеза о падении в расщелину не нашла подтверждения. Предположение о вылете в Монголию на вертолёте оказалось фантастикой: в день исчезновения полёты в том районе не фиксировались из-за непогоды, а у площадки не было следов семьи. Недавно обнаруженный обломок палки для скандинавской ходьбы тоже не считается уликой — он слишком старый и к Усольцевым не относится.

Следователи намерены продолжать поиски, пока не найдут тела. Версия с известняком хотя бы объясняет, почему супруги с ребёнком исчезли бесследно. Теперь остаётся понять, как проверить это предположение.

Возобновлённые поиски пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае длились до 9 июня. В операции были задействованы около 80 человек, добровольцев не привлекали — только опытные специалисты. Основной версией следствия оставался несчастный случай, поиски велись вдоль предполагаемого маршрута к горам Мальвинка и Буратинка.