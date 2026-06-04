Возобновлённые поиски пропавших Усольцевых продлятся до 9 июня

Масштабные поиски красноярской семьи Усольцевых, пропавшей во время турпохода, продлятся до 9 июня включительно. Об этом РИА «Новости» сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

«Поиски запланированы на пять дней, включительно до часу дня 9 июня», — уточнила собеседница агентства. В четверг следователи возобновили операцию, в которой задействованы порядка 80 человек.

Добровольцев к участию не привлекают. В ведомстве пояснили, что круг участников чётко определён: это только опытные специалисты.

Семья — двое взрослых и пятилетняя девочка — пропала недалеко от посёлка Кутурчин 28 сентября 2025 года. Туристы отправились по маршруту в сторону горы Буратинка. Активные поиски тогда завершили 12 октября.

Сейчас мероприятия ведутся по направлению к горам Мальвинка и Буратинка — вдоль предполагаемого маршрута движения пропавших. Основная версия следствия — несчастный случай.

Ранее Life.ru писал, что Следственный комитет организовал дополнительные мероприятия по розыску семьи Усольцевых, привлекая спасателей, силовиков, «ЛизаАлерт» и волонтёров — всего около 80 человек. Для обследования территории используют беспилотники, вездеходы и криминалистическую технику, а также определили маршруты в районе Кутурчинского Белогорья, где семья пропала осенью 2025 года.