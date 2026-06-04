Зону поисков Усольцевых в Кутурчине сделают закрытой для посторонних

Зону поисков семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье закроют для посторонних при возобновлении работ. Об этом сообщили в правоохранительных органах, пишет ТАСС.

Речь идёт о территории в Красноярском крае, где в сентябре 2025 года пропали супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью. Ограничения введут из-за поисковых мероприятий.

В правоохранительных органах не уточнили, когда именно возобновят активную фазу поисков. Также не привели данные о площади оцепления и сроках действия ограничений. Поиски семьи продолжают после исчезновения в районе Кутурчинского Белогорья. Этот участок относится к горно-таёжной местности, где проведение работ требует участия спасателей, силовиков и профильных специалистов.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет организовал дополнительные мероприятия по розыску семьи Усольцевых. К поискам привлекают спасательные службы, силовые ведомства, специалистов Госохотнадзора, участников поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и волонтёров. Всего в работах задействуют около 80 человек. Для обследования территории используют беспилотники, транспорт повышенной проходимости, мототранспорт и криминалистическую технику. Криминалисты также определили участки для пеших маршрутов в направлении Кутурчинского Белогорья, где семья пропала осенью 2025 года.