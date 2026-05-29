«Там лежит человек»: Исследователь выдвинул мрачные догадки об исчезновении Усольцевых

Семья Усольцевых могла погибнуть в пещере или стать жертвой медведя, предположил исследователь Валентин Дегтерёв. Своими выводами он поделился с AиФ, изучив материалы поисковиков.

Анализируя видео, снятое в начале октября прошлого года, Дегтерёв обратил внимание на подозрительный объект в расщелине у подножия горы. «В одном месте визуально отчётливо видно, что там лежит человек», — пояснил он, добавив, что отряд прошел мимо, не заметив тело среди курумников и старых шурфов.

Специалист выделил несколько возможных сценариев трагедии. По его словам, нельзя исключать нападения хищника: зверь мог растерзать людей, а останки сбросить в яму и присыпать ветками.

Второй вероятной причиной гибели он считает отравление угарным газом. Пропавшие могли забраться в провал или подобие грота, развести там огонь и задохнуться. Не исключен и банальный несчастный случай — падение с высоты.

Также Дегтерёв допустил криминальный след, заявив, что семью могли убить. По его мнению, в той местности «могло произойти что угодно».

Тем временем наземная фаза поисков в Манско-Уярском округе завершена. Как сообщили в КГКУ «Спасатель», за три дня сотрудники обследовали 28 квадратных километров сложного рельефа и густого леса. К операции привлекали и современные средства: беспилотники отряда «ЛизаАлерт» сделали более 20 тысяч кадров. Сейчас эти фотографии анализирует нейросеть.

