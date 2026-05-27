Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 07:44

Новый этап поисков пропавшей семьи Усольцевых завершился провалом

Обложка © Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева

Обложка © Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева

Красноярские спасатели завершили трёхдневные поиски в районе предполагаемого исчезновения семьи Усольцевых без каких-либо результатов. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».

Операция проходила с 23 по 26 мая в Манско-Уярском муниципальном округе по заявке полиции. Специалисты Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов обследовали 28 квадратных километров горно-таёжной местности.

Из-за сложного рельефа и густой тайги спасатели передвигались пешком и на квадроциклах. Несмотря на масштабную проверку территории, следов пропавших найти не удалось. Сейчас участники поисков вернулись в свои подразделения.

Собрались в поход, а стали лишними свидетелями: Озвучена новая версия исчезновения Усольцевых
Собрались в поход, а стали лишними свидетелями: Озвучена новая версия исчезновения Усольцевых

Ранее Life.ru сообщал, что спасатели за два дня проверили новые участки леса в районе деревни Кутурчин, где продолжаются поиски трёх пропавших человек из семьи Усольцевых. Сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда обследовали труднодоступную местность, прошли по горным склонам, проверили несколько курумников на высоте около тысячи метров, а также осмотрели тропы и спуски. Результатов эти поиски не дали.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar