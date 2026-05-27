Новый этап поисков пропавшей семьи Усольцевых завершился провалом

Красноярские спасатели завершили трёхдневные поиски в районе предполагаемого исчезновения семьи Усольцевых без каких-либо результатов. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».

Операция проходила с 23 по 26 мая в Манско-Уярском муниципальном округе по заявке полиции. Специалисты Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов обследовали 28 квадратных километров горно-таёжной местности.

Из-за сложного рельефа и густой тайги спасатели передвигались пешком и на квадроциклах. Несмотря на масштабную проверку территории, следов пропавших найти не удалось. Сейчас участники поисков вернулись в свои подразделения.

Ранее Life.ru сообщал, что спасатели за два дня проверили новые участки леса в районе деревни Кутурчин, где продолжаются поиски трёх пропавших человек из семьи Усольцевых. Сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда обследовали труднодоступную местность, прошли по горным склонам, проверили несколько курумников на высоте около тысячи метров, а также осмотрели тропы и спуски. Результатов эти поиски не дали.