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Регион
4 июня, 01:55

СК начал дополнительные поиски пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева

Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева

Следственный комитет организовал дополнительные мероприятия по розыску семьи Усольцевых, пропавшей в горной тайге Красноярского края в сентябре прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в региональном ГСУ СК РФ.

«В настоящее время региональным СК организованы дополнительные поисковые мероприятия с участием спасательных служб, силовых ведомств, специалистов службы Госохотнадзора, участников поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и волонтёров», — рассказали в ведомстве.

В поисках задействуют около 80 человек. В ход пойдут беспилотные летательные аппараты, транспорт повышенной проходимости, мототранспорт и криминалистическая техника.

Криминалисты определили участки для отработки пеших маршрутов в направлении Кутурчинского Белогорья. Именно там осенью пропали супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью.

Поиски семьи Усольцевых могут растянуться на годы
Поиски семьи Усольцевых могут растянуться на годы

Ранее поиски пропавшей семьи Усольцевых возобновили с помощью БПЛА. Первыми на место выехали координатор и пилоты дронов, чтобы оценить обстановку. Специалисты будут работать в тесной связке с экстренными службами региона.

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Виталий Приходько
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