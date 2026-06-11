Палка для ходьбы, кружки и кости: В деле о пропавшей семье Усольцевых появились новые «улики»

Поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых, исчезнувшей 28 сентября 2025 года во время похода, завершены, но их судьба остается загадкой. В ходе поисковой операции была сделана любопытная находка, о которой сообщает kp.ru.

Среди обнаруженных личных вещей, которые не удалось однозначно связать с Усольцевыми, нашлись обломок палки для скандинавской ходьбы (которой семья не пользовалась), кружки и зажигалки. Также были найдены кости, принадлежность которых человеку ещё предстоит установить.

Возобновлённые поиски пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае длились до 9 июня. В операции были задействованы около 80 человек, добровольцев не привлекали — только опытные специалисты. Основной версией следствия оставался несчастный случай, поиски велись вдоль предполагаемого маршрута к горам Мальвинка и Буратинка.

Ранее финансовый аналитик Елена Бахарева заявила, что бизнес пропавшего в тайге Сергея Усольцева — компания «Поливест-Железногорск» — пытаются захватить удалённо: несмотря на то, что Усольцев по-прежнему значится директором и владельцем 50%, документы за 2025 год подписаны не им, а уполномоченным представителем по доверенности. Также аналитик обратила внимание, что телефон предпринимателя при попытке перевода средств через банки отображает другое имя — Шерзод Олимович Э., что может указывать на «цифровое рейдерство» или попытки перераспределения управления внутри бизнеса. Семья Усольцевых пропала осенью прошлого года, поиски продолжаются.