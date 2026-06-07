Криминалист допустил бегство Усольцевых в США по поддельным паспортам
Обложка © VK / Ирина Усольцева
Пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых могла не потеряться в тайге, а инсценировать своё исчезновение и нелегально уехать за границу. Об этом в беседе с ИА Регнум заявил бывший сотрудник МВД, эксперт-криминалист Михаил Игнатов.
«Ещё в 90-е годы, по моей информации, Сергей Усольцев был очень тесно связан с представителями США, в своём родном городе он осваивал гранты, которые выделялись США по программе обучения молодёжи. У него сложились тесные отношения с представителями этой страны ещё с тех времён», — заметил Игнатов.
По мнению эксперта, супруги и их пятилетняя дочь могли покинуть Россию по фальшивым документам, чтобы не оставлять следов. Вероятнее всего, направились они в Соединённые Штаты — у главы семейства с 1990-х годов сложились прочные связи именно с этой страной. Криминалист добавил, что в США также проживает сын Сергея от первого брака.
Игнатов подчеркнул, что рассматривает версию несчастного случая как самую маловероятную. Если бы в тайге произошла трагедия, считает он, уже давно нашли бы какие-то следы — фрагменты одежды, тел или личных вещей. Исчезнуть бесследно, по его убеждению, невозможно. Поэтому основной версией для него остаётся именно бегство за рубеж.
Напомним, семья Усольцевых пропала после прогулки в районе Манской петли. При этом следователи не исключают инсценировку пропажи. Один из исследователей попытался связаться с номером телефона главы семьи Сергея Усольцева и столкнулся с необычной ситуацией. По его словам, сначала он дозвонился до абонента, однако в трубке якобы была тишина. Затем последовал обратный звонок с неизвестного номера, который также не дал результата.
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