Криминалист допустил бегство Усольцевых в США по поддельным паспортам

Пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых могла не потеряться в тайге, а инсценировать своё исчезновение и нелегально уехать за границу. Об этом в беседе с ИА Регнум заявил бывший сотрудник МВД, эксперт-криминалист Михаил Игнатов.

«Ещё в 90-е годы, по моей информации, Сергей Усольцев был очень тесно связан с представителями США, в своём родном городе он осваивал гранты, которые выделялись США по программе обучения молодёжи. У него сложились тесные отношения с представителями этой страны ещё с тех времён», — заметил Игнатов.

По мнению эксперта, супруги и их пятилетняя дочь могли покинуть Россию по фальшивым документам, чтобы не оставлять следов. Вероятнее всего, направились они в Соединённые Штаты — у главы семейства с 1990-х годов сложились прочные связи именно с этой страной. Криминалист добавил, что в США также проживает сын Сергея от первого брака.

Игнатов подчеркнул, что рассматривает версию несчастного случая как самую маловероятную. Если бы в тайге произошла трагедия, считает он, уже давно нашли бы какие-то следы — фрагменты одежды, тел или личных вещей. Исчезнуть бесследно, по его убеждению, невозможно. Поэтому основной версией для него остаётся именно бегство за рубеж.