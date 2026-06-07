Головоломки или убийство: Исчезновение семьи Усольцевых связали с Екатеринбургом

Загадочное исчезновение семьи Усольцевых в Красноярском крае полгода назад могло закончиться либо убийством, либо тайным переездом в Екатеринбург. Об этом заявил нижнетагильский исследователь, энигматик Валентин Дегтерев.

К таким выводам он пришёл, проанализировав фото- и видеоматериалы, снятые поисковиками. Специалист уточнил, что знаком с Сергеем Усольцевым лично с 2017 года. По его словам, мужчина также увлекался разгадкой головоломок.

«Он, как и я, интересовался тайнами, необъяснимыми вещами. Мы с ним долго переписывались, но общались исключительно в интернете», — отметил собеседник URA.ru.