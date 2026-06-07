Головоломки или убийство: Исчезновение семьи Усольцевых связали с Екатеринбургом
Энигматик Дегтерёв: Усольцевы либо убиты, либо сбежали в Екатеринбург
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Загадочное исчезновение семьи Усольцевых в Красноярском крае полгода назад могло закончиться либо убийством, либо тайным переездом в Екатеринбург. Об этом заявил нижнетагильский исследователь, энигматик Валентин Дегтерев.
К таким выводам он пришёл, проанализировав фото- и видеоматериалы, снятые поисковиками. Специалист уточнил, что знаком с Сергеем Усольцевым лично с 2017 года. По его словам, мужчина также увлекался разгадкой головоломок.
«Он, как и я, интересовался тайнами, необъяснимыми вещами. Мы с ним долго переписывались, но общались исключительно в интернете», — отметил собеседник URA.ru.
Напомним, семья Усольцевых пропала после прогулки в районе Манской петли. При этом следователи не исключают инсценировку и выезд за границу. Тем не менее, люди продают дома и бегут из «петли смерти», где пропали Усольцевы.
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