Бизнес пропавшего в тайге Усольцева пытаются захватить удалённо

Ситуация вокруг компании «Поливест-Железногорск», связанной с пропавшим Сергеем Усольцевым, может указывать на возможное участие третьих лиц в управлении бизнесом. Такую оценку дала финансовый аналитик Елена Бахарева в издании аif.ru.

Сергей Усольцев по-прежнему значится директором и владельцем 50% компании «Поливест-Железногорск», тогда как оставшаяся доля распределена между двумя партнёрами. При такой структуре управления, как отмечается, у соучредителей отсутствует возможность самостоятельно сменить руководителя без большинства голосов, что теоретически должно было бы затруднить любые кадровые решения.

Несмотря на это, финансовая отчётность за 2025 год указывает на продолжение деятельности предприятия: активы увеличились до 62 млн рублей, фиксируются налоговые отчисления и дебиторская задолженность. Отдельно аналитик обратила внимание на то, что документы подписаны не самим Усольцевым, а уполномоченным представителем по доверенности, что вызывает вопросы о легитимности доступа к электронной подписи.

Кроме того, в материалах упоминается номер телефона предпринимателя: при попытке перевода средств через банки он отображает другое имя — Шерзод Олимович Э. Дополнительно подчёркивается, что телефон может использоваться для двухфакторной аутентификации и получения доступа к сервисам, что при смене владельца создаёт потенциальные риски безопасности. Аналитик допустила несколько возможных версий происходящего — от «цифрового рейдерства» до попыток перераспределения управления внутри бизнеса или действий партнёров.

Семья Усольцевых пропала осенью прошлого года в районе тайги Кутурчина, поисковые мероприятия продолжаются, при этом доступ в район остаётся ограниченным.

Ранее сообщалось, что история пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых продолжает вызывать общественный интерес и обсуждение в сети. Исследователь попытался связаться с номером телефона главы семьи Сергея Усольцева и столкнулся с необычной ситуацией. По его словам, сначала он дозвонился до абонента, однако в трубке якобы была тишина. Затем последовал обратный звонок с неизвестного номера, который также не дал результата.