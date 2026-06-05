Следственный комитет опубликовал кадры с места поисков семьи Усольцевых

В Красноярском крае опубликованы новые кадры с места поисков семьи Усольцевых, пропавшей во время туристического похода осенью прошлого года. Видео распространил региональный главк СК.

Поисковая операция пропавшей семьи Усольцевых. Видео © VK / ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ

На кадрах зафиксированы подготовительные мероприятия, включая инструктаж сотрудников, а также работа поисковых групп с привлечением служебных собак. По информации ведомства, поиски проходят в горно-лесистой местности, где встречаются крупные валуны, отсутствует снежный покров, а территория покрыта травой.

В районе посёлка Кутурчин 28 сентября прошлого года пропала семья Усольцевых — двое взрослых и пятилетняя дочь. Согласно данным следствия, они отправились в поход к горе Буратинка и перестали выходить на связь. Последний сигнал мобильного телефона главы семьи был зафиксирован примерно в семи километрах от населённого пункта. Активная фаза поисков завершилась 12 октября, однако отдельные мероприятия по установлению их местонахождения продолжаются.

Ранее сообщалось, что доступ к территории, где ведутся поиски пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае, был ограничен. Журналистов и неподготовленных добровольцев к месту проведения работ не допускают. Решение принято в целях безопасности участников и повышения эффективности поисковой операции.