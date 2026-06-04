СК назвал основную версию исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае
СК: Несчастный случай считается основной версией исчезновения семьи Усольцевых
Обложка © VK / Ирина Усольцева
Основной версией исчезновения семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье Красноярского края следствие считает несчастный случай. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК по региону и Хакасии.
«Основная версия [случившегося с Усольцевыми] — несчастный случай», — говорится в сообщении.
Семья Ирины и Сергея Усольцевых вместе с пятилетней дочерью пропала в сентябре 2025 года в районе Кутурчинского Белогорья. 4 июня Следственный комитет организовал дополнительные поисковые мероприятия с участием спасателей, силовых структур, специалистов Госохотнадзора и волонтёров.
Ранее сообщалось, что поиски семьи Усольцевых, пропавшей во время туристического похода в Красноярском крае, будут продолжены до 9 июня включительно. В настоящее время в работах задействовано около 80 человек, включая следователей и специалистов различных служб.
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