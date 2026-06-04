К месту поисков семьи Усольцевых закрыли доступ для СМИ

В Красноярском крае ограничили доступ к зоне поисков семьи Усольцевых, пропавшей прошлой осенью во время похода. К месту работ не допускают журналистов и неподготовленных добровольцев, сообщила представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду РИА «Новости».

По её словам, такое решение приняли ради безопасности и эффективности операции. В поисках участвуют только специалисты, которым поставлены конкретные задачи. Зону поисков сделали закрытой для посторонних.

Сегодня в регионе возобновилась масштабная операция. Поиски продлятся до 9 июня. К работам привлекли спасателей, силовые структуры, сотрудников Госохотнадзора, участников «ЛизаАлерт» и подготовленных волонтёров — всего около 80 человек.

Семья Усольцевых пропала 28 сентября прошлого года неподалёку от посёлка Кутурчин. Двое взрослых и их пятилетняя дочь отправились в поход к горе Буратинка и перестали выходить на связь. Их видели в начале маршрута в сторону Кутурчинского Белогорья. Последний сигнал телефона главы семьи был зафиксирован примерно в семи километрах от Кутурчина.

Активную фазу поисков завершили 12 октября, однако работу не прекратили полностью. После этого специалистов продолжали направлять на точечные задачи, которыми занимаются профессиональные поисковики и аттестованные спасатели. Не исключено, что поиски семьи Усольцевых могут растянуться на годы.