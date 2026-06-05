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5 июня, 11:14

«Трубку сняли — и тишина»: Знакомый рассказал о сигнале в телефоне пропавших в тайге Усольцевых

Знакомый пропавшего в тайге Усольцева сообщил об аномальной активности его номера

Обложка © VK / Ирина Усольцева

Обложка © VK / Ирина Усольцева

Загадочная история с пропавшей в красноярской тайге семьей Усольцевых получила новое развитие. Исследователь Валентин Дегтерёв сумел дозвониться на мобильный главы семейства Сергея. В беседе с aif.ru Дегтерев описал свои попытки установить контакт как нечто потустороннее.

«Сначала я дозвонился, но в трубке была лишь тишина. Затем перезвонили с неизвестного номера – снова молчание. А потом самое поразительное: владелец номера отключил возможность принимать звонки. Словно кто-то из иного мира управляет этим телефоном», — поделился Дегтерёв.

По словам исследователя, заблокировать номер телефона Усольцевых не получается. Оказывается, он до сих пор числится в действующих госконтрактах и записан на главу семьи, Сергея. К тому же, на этот номер заведена его страница в «ВКонтакте», и SMS на него приходят без проблем. Дегтерёв уверен, что телефон не выключен, а кто-то продолжает за него платить.

Исследователь предположил две причины такого странного поведения телефона: либо он у самих Усольцевых, либо им пользуются те, кто как-то связан с их исчезновением.

Следственный комитет опубликовал кадры с места поисков семьи Усольцевых
Следственный комитет опубликовал кадры с места поисков семьи Усольцевых

Ранее сообщалось, что доступ к территории, где ведутся поиски пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае, был ограничен. Журналистов и неподготовленных добровольцев к месту проведения работ не допускают. Решение принято в целях безопасности участников и повышения эффективности поисковой операции.

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Наталья Демьянова
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