Стало известно о трёх остановках семьи Усольцевых перед исчезновением в тайге

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью, пропавшие в тайге Красноярского края, перед исчезновением делали остановку в посёлке Мина. Об этом сообщили корреспонденты аif.ru.

По их данным, путь по Кутурчинскому Белогорью семья начала 27 сентября 2025 года. В посёлке Мина они заехали в придорожный магазин и купили напитки, снеки и нож. После этого Усольцевы проехали около двух километров и пешком поднялись на гору, откуда открывается вид на реку Мину.

Затем семья продолжила путь до поселка Кутурчин, где остановилась на турбазе «Геосфера», популярной среди любителей экстремального туризма. Журналисты отмечают, что дальнейший маршрут к скале Мальвинка и «Камню желаний» они планировали пройти самостоятельно, без сопровождения гидов.

На следующий день, 28 сентября, семья покинула турбазу, оставила автомобиль на окраине Кутурчина и направилась по выбранному маршруту, после чего перестала выходить на связь.

Напомним, что спасатели обследовали ещё 51 квадратный километр тайги в поисках Усольцевых. Семью не удалось обнаружить. Семья бесследно исчезла 28 сентября 2025 года во время прогулки в районе горы Буратинка в Красноярском крае, выйдя с турбазы «Геосфера» без тёплых вещей и снаряжения, хотя погода резко испортилась.