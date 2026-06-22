Спасатели обследовали ещё 51 квадратный километр тайги в поисках Усольцевых

В Красноярском крае спасатели в ходе поисковых работ обследовали 51 кв. км горно-таёжной местности в Манско-Уярском округе, где в сентябре 2025 года в районе Кутурчинского Белогорья пропала семья Усольцевых. Об этом сообщили в пресс-службы КГКУ «Спасатель».

«С 17 по 21 июня спасатели Зеленогорского поисково-спасательного отделения принимали участие в дополнительных мероприятиях по поиску семьи, пропавшей в Манско-Уярском округе. В поисках были задействованы 4 человека и 2 ед. техники. В течение 5 дней краевые спасатели обследовали 51 кв. километр горно-таёжной местности», — говорится в сообщении.

Семью не удалось обнаружить.

Напомним, 28 сентября семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их 5-летняя дочь Арина — бесследно исчезла во время прогулки в районе горы Буратинка в Красноярском крае, выйдя с турбазы «Геосфера» без тёплых вещей и снаряжения, хотя погода резко испортилась. Несмотря на масштабные поиски, не было найдено никаких следов семьи, кроме их автомобиля с паспортами и крупной суммой денег, что породило множество версий: от несчастного случая, нападения диких зверей или падения в расщелину курумника до криминальной расправы и даже намеренной инсценировки исчезновения.

Ранее сообщалось, что пропавшую семью Усольцевых могли захоронить в известняке. Такую версию озвучил источник в следственной группе.