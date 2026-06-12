Пропавшего вслед за Усольцевыми рыбака уже год ищут у Манской «петли смерти»

В Красноярском крае уже год ищут 56-летнего рыбака, который бесследно исчез возле Манской «петли смерти», где ранее таинственно пропала семья Усольцевых. Журналисты SHOT попытались разобраться в загадке «проклятого» места.

Год назад в этой аномальной зоне пропал 56-летний Геннадий из посёлка Балахта. Мужчина был профессиональным рыбаком и прекрасно умел выживать в походных условиях, однако домой он так и не вернулся. Сейчас поисковые отряды возобновили поиски пропавшего. Прочёсываются берега реки Чулым, леса и заброшенные дома. Но никаких следов рыбака не найдено.

Примерно здесь же, в 130 километрах, пропала семья Усольцевых. История облетела всю страну и стала одной из самых резонансных. Семейная пара и их малолетняя дочь оставили машину и просто решили прогуляться по туристической тропе, но так и не вернулись. Полиция и волонтёры не нашли никаких зацепок. Как узнали журналисты SHOT, за пару лет в этих местах исчезли как минимум семь человек: бывший спецназовец Виктор Потаенков, кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию Владимир Шатыгин, турист Владимир Ращепкин и другие.

Местные жители боятся ходить в тайгу и пытаются продать свои дома, вот только покупателей найти очень сложно. Манская петля стала пользоваться дурной славой, её называют аномальной зоной, где люди пропадают, не оставив никаких следов.