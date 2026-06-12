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Регион
12 июня, 08:27

Пропавшего вслед за Усольцевыми рыбака уже год ищут у Манской «петли смерти»

Пропавший рыбак. Обложка © Telegram / SHOT

Пропавший рыбак. Обложка © Telegram / SHOT

В Красноярском крае уже год ищут 56-летнего рыбака, который бесследно исчез возле Манской «петли смерти», где ранее таинственно пропала семья Усольцевых. Журналисты SHOT попытались разобраться в загадке «проклятого» места.

Год назад в этой аномальной зоне пропал 56-летний Геннадий из посёлка Балахта. Мужчина был профессиональным рыбаком и прекрасно умел выживать в походных условиях, однако домой он так и не вернулся. Сейчас поисковые отряды возобновили поиски пропавшего. Прочёсываются берега реки Чулым, леса и заброшенные дома. Но никаких следов рыбака не найдено.

Примерно здесь же, в 130 километрах, пропала семья Усольцевых. История облетела всю страну и стала одной из самых резонансных. Семейная пара и их малолетняя дочь оставили машину и просто решили прогуляться по туристической тропе, но так и не вернулись. Полиция и волонтёры не нашли никаких зацепок. Как узнали журналисты SHOT, за пару лет в этих местах исчезли как минимум семь человек: бывший спецназовец Виктор Потаенков, кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию Владимир Шатыгин, турист Владимир Ращепкин и другие.

Местные жители боятся ходить в тайгу и пытаются продать свои дома, вот только покупателей найти очень сложно. Манская петля стала пользоваться дурной славой, её называют аномальной зоной, где люди пропадают, не оставив никаких следов.

Палка для ходьбы, кружки и кости: В деле о пропавшей семье Усольцевых появились новые «улики»
Палка для ходьбы, кружки и кости: В деле о пропавшей семье Усольцевых появились новые «улики»

Напомним, супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в поход в сентябре 2025 года и пропали. Масштабная поисковая операция тогда не дала результатов. Мероприятия приостановили на зиму и возобновили в мае текущего года. Выдвигалась даже версия, что семья могла не потеряться в тайге, а инсценировать своё исчезновение и нелегально уехать за границу.

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Татьяна Миссуми
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