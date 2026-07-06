На найденной палке для ходьбы не нашли следов ДНК пропавшей семьи Усольцевых
Сергей и Ирина Усольцевы. Обложка © VK / Ирина Усольцева
В Красноярском крае завершили экспертизу палки для скандинавской ходьбы, найденной в районе пропажи семьи Усольцевых в горной тайге. Их генетический материал на предмете не обнаружен. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по краю и Хакасии.
Речь идёт о части палки, которую обнаружили в начале июня во время поисковых мероприятий в Кутурчинском Белогорье.
«Генетического материала не обнаружено», — говорится в сообщении. Дополнительных исследований проводить не планируется.
Семья Усольцевых — супруги Сергей и Ирина и их несовершеннолетняя дочь — пропали в сентябре 2025 года во время пребывания в горной тайге. Масштабные поиски не дали результата, после чего их несколько раз возобновляли и приостанавливали. Последний этап обследования территории охватил десятки квадратных километров, однако установить местонахождение семьи так и не удалось.
Ранее сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов, чья семья пропала в Красноярском крае в сентябре 2025 года, рассказал о трудностях с участием в поисках близких. По его словам, ему не разрешают присоединяться к обследованию таёжной местности, несмотря на прежний опыт участия в подобных операциях.
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