На найденной палке для ходьбы не нашли следов ДНК пропавшей семьи Усольцевых

В Красноярском крае завершили экспертизу палки для скандинавской ходьбы, найденной в районе пропажи семьи Усольцевых в горной тайге. Их генетический материал на предмете не обнаружен. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по краю и Хакасии.

Речь идёт о части палки, которую обнаружили в начале июня во время поисковых мероприятий в Кутурчинском Белогорье.

«Генетического материала не обнаружено», — говорится в сообщении. Дополнительных исследований проводить не планируется.

Семья Усольцевых — супруги Сергей и Ирина и их несовершеннолетняя дочь — пропали в сентябре 2025 года во время пребывания в горной тайге. Масштабные поиски не дали результата, после чего их несколько раз возобновляли и приостанавливали. Последний этап обследования территории охватил десятки квадратных километров, однако установить местонахождение семьи так и не удалось.

Ранее сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов, чья семья пропала в Красноярском крае в сентябре 2025 года, рассказал о трудностях с участием в поисках близких. По его словам, ему не разрешают присоединяться к обследованию таёжной местности, несмотря на прежний опыт участия в подобных операциях.