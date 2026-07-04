Сын пропавшей в тайге Усольцевой пожаловался на запрет участвовать в поисках

Даниил Баталов, сын Ирины Усольцевой, пропавшей в сентябре 2025 года в Красноярском крае вместе с мужем и дочерью, заявил о запрете участвовать в поисковых мероприятиях. Во время общения с ТАСС он отметил, что его не допускают к обследованию тайги, несмотря на его опыт и спортивные достижения.

«Это странно, потому что в первые поиски я очень хорошо себя проявил. Я пять лет занимался спортивным туризмом и имею 22 медали, 14 из них краевого уровня. Я опытный. Смог бы помочь. Для меня совсем не понятно, почему на поиски пускают волонтёров, но не пускают меня», — поделился молодой человек.

Напомним, семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их несовершеннолетняя дочь — пропала в Кутурчинском Белогорье ещё в сентябре 2025 года. Масштабные поиски с привлечением полутора тысяч человек не дали результатов. В начале июня этого года специалисты выезжали на место, но после осмотра было решено взять паузу для анализа. С 17 по 21 июня спасатели обследовали 51 квадратный километр тайги, однако семью так и не нашли.

Следствие отработало три основные версии: несчастный случай, криминал и побег. Две последние были отвергнуты. Точный маршрут туристов неизвестен. В ближайшее время поиски будут вестись точечно. Волонтёры отряда «ЛизаАлерт» планируют организовать пешие выходы в тайгу летом этого года. Ранее спасатели обследовали ещё 51 квадратный километр тайги, однако семья Усольцевых найдена не была. Известно, что они вышли с турбазы «Геосфера» без тёплых вещей и необходимого снаряжения, несмотря на резкое ухудшение погоды. Перед тем как пропасть в тайге Красноярского края, семья Усольцевых — сделала остановку в посёлке Мина, где в придорожном магазине приобрела напитки, снеки и нож, после чего проехала около двух километров и пешком поднялась на гору с видом на реку Мину.