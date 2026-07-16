Спутница из прокуратуры и возможная дочь: Стало известно о поездках Усольцева в Таиланд с двумя женщинами

У исчезнувшего с женой и маленькой дочерью в красноярской тайге Сергея Усольцева обнаружилась тайная спутница и молодая девушка с его отчеством. Подробности выяснило издание AиФ.

По информации источника, бизнесмен минимум трижды летал в Таиланд с 58-летней сотрудницей прокуратуры. Женщина неизменно брала с собой 30-летнюю дочь Алину. При этом компанию видели не только на Пхукете, в 2016 году они вместе отдыхали и на пляжах Вьетнама.

На странице девушки сохранились совместные снимки с того отпуска. Особое внимание журналистов привлекло её отчество — Сергеевна, что порождает вопросы о возможном родстве с пропавшим предпринимателем. Кроме того, на фотографиях Алины есть кадры на реке Мане, которая протекает как раз неподалёку от места исчезновения семьи Усольцевых.

Все поездки совершались в период, когда бизнесмен уже состоял в браке с Ириной. Знала ли супруга об этих путешествиях или считала их деловыми командировками, пока неясно. За год до исчезновения Усольцев прилетал на Пхукет уже с женой. Там расположена вилла красноярского золотопромышленника Андрея Б., имевшего деловые контакты с бывшим компаньоном Сергея. Вертолёт этого предпринимателя позднее приземлялся буквально в нескольких десятках метров от того места, где семья пропала.