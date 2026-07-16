Спутница из прокуратуры и возможная дочь: Стало известно о поездках Усольцева в Таиланд с двумя женщинами
У пропавшего Усольцева нашли тайную спутницу из прокуратуры и возможную дочь
Сергей и Ирина Усольцевы. Обложка © VK / Ирина Усольцева
У исчезнувшего с женой и маленькой дочерью в красноярской тайге Сергея Усольцева обнаружилась тайная спутница и молодая девушка с его отчеством. Подробности выяснило издание AиФ.
По информации источника, бизнесмен минимум трижды летал в Таиланд с 58-летней сотрудницей прокуратуры. Женщина неизменно брала с собой 30-летнюю дочь Алину. При этом компанию видели не только на Пхукете, в 2016 году они вместе отдыхали и на пляжах Вьетнама.
На странице девушки сохранились совместные снимки с того отпуска. Особое внимание журналистов привлекло её отчество — Сергеевна, что порождает вопросы о возможном родстве с пропавшим предпринимателем. Кроме того, на фотографиях Алины есть кадры на реке Мане, которая протекает как раз неподалёку от места исчезновения семьи Усольцевых.
Все поездки совершались в период, когда бизнесмен уже состоял в браке с Ириной. Знала ли супруга об этих путешествиях или считала их деловыми командировками, пока неясно. За год до исчезновения Усольцев прилетал на Пхукет уже с женой. Там расположена вилла красноярского золотопромышленника Андрея Б., имевшего деловые контакты с бывшим компаньоном Сергея. Вертолёт этого предпринимателя позднее приземлялся буквально в нескольких десятках метров от того места, где семья пропала.
Ранее спасатели дополнительно прочесали ещё 51 квадратный километр тайги, однако семья Усольцевых, пропавшая 28 сентября, так и не была найдена. Спустя 9 месяцев после таинственного исчезновения в районе посёлка Кутурчин Красноярского края следствие может быть прекращено. Тем временем адвокат раскрыл правовые последствия для семьи Усольцевых, если выяснится, что они инсценировали собственное исчезновение. С точки зрения закона, если семью обнаружат живой, привлечь их к уголовной ответственности не получится. Конституция РФ гарантирует гражданам свободу передвижения, и они не обязаны уведомлять кого-либо о своём местонахождении. Однако ситуация осложняется наличием в семье малолетней дочери, которая должна посещать школу.
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