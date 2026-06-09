Пропавшую семью Усольцевых заподозрили в работе на иностранную разведку

Бесследно пропавшие в Красноярском крае супруги Усольцевы, возможно, работали на иностранные спецслужбы. Такое предположение в беседе с NEWS.ru высказал кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников. По его словам, пара могла покинуть Россию, чтобы скрыться от правосудия и запутать следствие.

«Всё это позволяет делать выводы, что глава семьи работал на иностранную разведку, а жена была его помощницей. История знает случаи, когда разведчиками работают целые семьи», — заявил аналитик.

Супруги использовали собственного ребёнка в качестве прикрытия. Мужчина и женщина с маленьким ребёнком традиционно вызывают меньше подозрений у контрразведки, пояснил эксперт. Кроме того, старший сын Сергея Усольцева проживает в США. Через него, полагает Иванников, могли осуществляться контакты с ЦРУ. Сам глава семейства, вероятно, был агентом сразу нескольких разведок. Именно поэтому пропавших сейчас так активно ищут.

«Всё, что совершали Усольцевы, вписывается в "азбуку разведчика", когда нужно тайно покинуть страну», — резюмировал подполковник запаса.