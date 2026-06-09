На месте поисков пропавшей семьи Усольцевых установили блокпост

В районе поисков пропавшей семьи Усольцевых появился блокпост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК РФ.

Как рассказали представители ведомства, мера уже принесла плоды. Оцепление не пускает на место посторонних.

«Это дало возможность специалистам спокойно проводить поиски», – говорится в публикации.

Напомним, супруги и их пятилетняя дочь отправились в поход в сентябре 2025 года и пропали. Масштабная поисковая операция тогда не дала результатов. Мероприятия приостановили на зиму и возобновили в мае текущего года.

Сейчас семью ищут только профессионалы — около 80 человек. Изначально следователи рассматривали несколько версий, включая криминальную, но в итоге склонились к несчастному случаю.