На Чукотке обнаружили живыми четверых пропавших на моторной лодке

Поиски четверых человек на реке Анадырь завершились успешно. Об этом сообщило правительство Чукотки.

Лодку с пропавшими обнаружили 28 июля в 19:50 по местному времени в районе Американской косы, примерно в 85 км от Анадыря.

Как выяснилось, у маломерного судна вышел из строя основной двигатель. Из-за поломки люди разбили лагерь на берегу и ждали помощи, поскольку у них не было спутникового телефона и других средств связи.

Вертолёт Ми-8 доставил в аэропорт Анадыря 3 человек — 2 женщин и мужчину. В медицинской помощи они не нуждаются.

Судовладелец остался у места поломки, чтобы отремонтировать двигатель. После улучшения погодных условий он планирует самостоятельно вернуться в Анадырь.

Напомним, на Чукотке во время поездки на моторной лодке пропали четыре человека. Волонтёры обследовали побережье, к поисковой операции был привлечён вертолёт.