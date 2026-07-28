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28 июля, 11:29

На Чукотке обнаружили живыми четверых пропавших на моторной лодке

Обложка © Telegram / Правительство Чукотки

Обложка © Telegram / Правительство Чукотки

Поиски четверых человек на реке Анадырь завершились успешно. Об этом сообщило правительство Чукотки.

Лодку с пропавшими обнаружили 28 июля в 19:50 по местному времени в районе Американской косы, примерно в 85 км от Анадыря.

Как выяснилось, у маломерного судна вышел из строя основной двигатель. Из-за поломки люди разбили лагерь на берегу и ждали помощи, поскольку у них не было спутникового телефона и других средств связи.

Вертолёт Ми-8 доставил в аэропорт Анадыря 3 человек — 2 женщин и мужчину. В медицинской помощи они не нуждаются.

Судовладелец остался у места поломки, чтобы отремонтировать двигатель. После улучшения погодных условий он планирует самостоятельно вернуться в Анадырь.

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Сотрудники МЧС ищут женщину, пропавшую во время сбора дикоросов на Сахалине

Напомним, на Чукотке во время поездки на моторной лодке пропали четыре человека. Волонтёры обследовали побережье, к поисковой операции был привлечён вертолёт.

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Дарья Денисова
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