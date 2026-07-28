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28 июля, 04:53

Четыре человека на лодке пропали без вести на Чукотке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Morozov Sergio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Morozov Sergio

Четыре человека пропали на лодке на Чукотке. Сейчас волонтёры ведут обследование озера, в ближайшее время планируется задействовать вертолёт. Об этом пишет SHOT.

В экстренные службы поступило сообщение от жительницы Усть-Белой о пропаже родителей, уплывших на моторной лодке по озеру Красное. Несколько часов они не выходят на связь. В настоящее время волонтёры прочёсывают побережье, планируется задействовать вертолёт.

Озеро Красное — крупнейшее озеро Анадырской низменности. Озеро названо по окрашенным в красные и бурые тона породам.

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Тем временем в Сахалинской области женщина заблудилась во время сбора дикоросов, к её поискам подключились спасатели. Инцидент произошёл в лесу возле села Воскресенское Анивского района. Женщина отправилась в лес вместе с подругами 27 июля. Во время сбора дикоросов она потеряла ориентир и не смогла самостоятельно вернуться.

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Алена Пенчугина
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