Полгода поисков закончились трагически: В Красноярске нашли скелет пропавшей студентки

В Красноярске обнаружили останки 20-летней студентки, которая пропала в январе 2026 года. Об этом сообщили в управлении СК России по региону.

По данным ведомства, останки нашли в лесном массиве рядом с лыжным стадионом «Ветлужанка» на улице Елены Стасовой. Экспертиза подтвердила личность погибшей.

Следователи сообщили, что рядом находились одежда, соответствующая описанию вещей девушки, а также её паспорт и мобильный телефон.

Студентка исчезла в ночь на 14 января, выйдя из дома на той же улице. Последний раз её заметили возле автозаправки, что попало на записи камер видеонаблюдения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Для установления причины смерти назначены необходимые исследования.