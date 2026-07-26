В Паттайе пропали брат и сестра после странного выезда на мотобайке ночью

В таиландском курортном городе Паттайя разыскивают брата и сестру, которые минувшей ночью уехали из дома на мотоцикле и перестали выходить на связь. Двое подростков покинули жилище примерно в четыре часа утра при невыясненных обстоятельствах.

22-летняя Диана и 17-летний Роман выехали на одном байке с номерным знаком 6379. Последний раз GPS-сигнал их устройства фиксировался в двух сотнях метров от дома, после чего геолокация перестала обновляться.

Перед исчезновением девушка успела отправить родственнице сообщение с пометкой «URGENT!» и пожаловалась, что ей кажется, будто за ней следят. Смартфон Дианы обнаружил неизвестный bluetooth-трекер, что вызвало у неё тревогу. В 4:26 связь окончательно прервалась.

Родные обратились в полицию Паттайи, где уже начали проверку по факту безвестного исчезновения. Волонтёры и близкие параллельно изучают записи с городских камер видеонаблюдения, обзванивают больницы и распространяют ориентировки в соцсетях.

«Если вы были сегодня ночью в Паттайе, что-то видели, у вас есть запись в видеорегистратора, камер наблюдения или любая информация, которая может помочь в поисках, свяжитесь со мной немедленно. Даже если вам кажется, что это незначительная деталь, она может оказаться очень важной. Пожалуйста, помогите распространить этот пост. Дорога каждая минута. Спасибо всем, кто откликнется», — обратилась мать пропавших.

Приметы разыскиваемых: девушка была одета в длинную красную футболку оверсайз, парень — в футболку болотного оттенка и чёрные брюки. Правоохранители призывают всех, кто располагает любой информацией, незамедлительно связаться с полицией или семьёй

Ранее в Таиланде на Пхукете 44-летнего россиянина нашли мёртвым в номере отеля после того, как его близкие три дня не могли дозвониться до него, и друзья, пришедшие 29 июня, увидели через щель под дверью, что он лежит на полу без движения. Полиция установила, что смерть наступила примерно за два дня до обнаружения, следов борьбы или взлома не найдено, а личные вещи остались на месте.