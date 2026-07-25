Ещё одна тайна «петли смерти»? В месте пропажи Усольцевых месяц назад исчез человек

В Красноярском крае больше месяца не могут найти 39-летнего рыбака, исчезнувшего после крушения лодки на реке Мане.

39-летний Вадим Крук пропал 27 июня на реке Мане возле села Акиловка. На обратном пути у лодки отказал мотор, судно затянуло под скопление поваленных деревьев и перевернуло. Двое мужчин выбрались, Вадим исчез. Позднее плавсредство нашли на дне примерно в 300 метрах от предполагаемого места происшествия.

Поисковые работы начались почти сразу, но пока не принесли результата. Спасатели обнаружили лишь перевернувшуюся лодку.

«Почему нельзя привлечь водолазов сейчас? Нам говорят, что вода поднялась и нужно ждать, пока она спадёт. Но когда это будет – осенью? Что нам делать все это время?», — говорила жена пропавшего в беседе с ТВК.

Где может находиться мужчина, не знают и его спутники. Район происшествия местные связывают с так называемой Манской «петлёй смерти», где ранее уже происходили трагические случаи.

Самым известным из таких является загадочное исчезновение семьи Усольцевых 28 сентября 2025 года. Они заехали в посёлок Мина, где купили в магазине напитки, продукты для перекуса и нож. Затем путешественники проехали на машине около двух километров и отправились пешком к горе, откуда открывается вид на реку Мину. С момента пропажи семьи в районе посёлка Кутурчин прошло уже девять месяцев. Если новых улик не появится, следователи могут приостановить расследование уголовного дела.