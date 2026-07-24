На Урале нашли тело мужчины, пропавшего во время сплава по Исети

Тело мужчины, пропавшего во время сплава по реке Исети в Свердловской области, обнаружили участники поисковой операции. Информацию о гибели туриста подтвердили в отряде «ЛизаАлерт».

«Мы поиск закрыли, мужчина найден погибшим», — сообщили волонтёры.

Тело обнаружили в районе лодочной станции «Металлист». Погибшего опознал его отец, рассказал начальник пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых.

По предварительным данным, группа из пяти жителей Екатеринбурга отправилась на сплав по Исети. Среди участников находились двое взрослых и трое детей в возрасте от 11 до 17 лет.

Во время прохождения одного из порогов мужчина упал в воду. Сильное течение унесло его вниз по реке. Остальным участникам удалось выбраться на берег и сообщить о случившемся спасателям.

К поискам подключились сотрудники экстренных служб, полиция и добровольцы. Они обследовали береговую линию и акваторию реки.

Следователи осмотрели тело и не обнаружили признаков криминальной смерти. Для установления точной причины гибели назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее Life.ru сообщал о начале поисков после опрокидывания пяти плавсредств на Исети. Тогда местные спасатели рассказали, что несколько участников сплава оказались в воде и были унесены сильным течением.