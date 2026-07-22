Пропавшую в Подмосковье 13-летнюю девочку нашли в городе Старая Купавна Богородского округа. Об этом сообщает региональное управление СК.

«В ходе следственных действий и розыскных мероприятий установлено местонахождение ранее пропавшей 13-летней девочки из города Пущино. Она находилась в г. Старая Купавна», — говорится в сообщении.

В ближайшее время школьницу доставят к следователю, где с ее участием проведут необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

13-летняя девочка исчезла 19 июля в подмосковном Пущино, расположенном примерно в 13 километрах от Серпухова. Незадолго до этого она отправилась в СНТ «Биоприбор», где собиралась найти потерянное кольцо, после чего перестала выходить на связь. К поисковой операции присоединились волонтёры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям «Спас Град».