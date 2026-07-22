Обещала вуз и работу: Школьник из Владимира исчез после знакомства в Сети

В Ленинградской области разыскивают школьника из Владимира Валентина Морозова. Перед исчезновением он познакомился в Интернете с девушкой, которая обещала помочь с поступлением и трудоустройством. Об этом мать парня сообщила Telegram-каналу «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

Мать школьника Екатерина рассказала, что 6 июля сын получил новый паспорт, подготовил документы для поступления и собрал вещи. После этого он отправился в Петербург. По словам женщины, такое поведение оказалось для него неожиданным. Валентин находился на домашнем обучении, почти не общался со сверстниками и большую часть времени посвящал подготовке к ЕГЭ. Перед отъездом юноша удалил информацию с компьютера и вышел поговорить по телефону. После этого он перестал выходить на связь.

Позже стало известно, что знакомая из Интернета, с которой общался подросток, рассказывала ему о возможности поступления в университет, получения отсрочки от армии и работы на предприятии в Петербурге. Последний раз Валентина видели 8 июля возле станции метро «Девяткино» в Санкт-Петербурге. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Ранее сообщалось, что поиски 13-летней Василисы, пропавшей в подмосковном Серпухове 19 июля, продолжаются. К операции подключились волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», которые круглосуточно обследуют возможные маршруты. Участники поисков уже прошли более 900 километров пеших маршрутов.