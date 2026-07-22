Волонтёры круглосуточно ищут 13-летнюю девочку, пропавшую в подмосковном Серпухове

Волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт» продолжают круглосуточный поиск 13-летней девочки, пропавшей в Серпухове 19 июля. Как рассказали ТАСС в пресс-службе организации, пешими группами уже обследовано свыше 900 километров маршрутов, а в лесную зону единовременно вышло более сотни человек.

«Мы ведём поиски по сей день. Штаб работает круглосуточно. Мы очень благодарны за помощь местным жителям, которые приходят, приносят питание, сами участвуют в поисках <...>. На данный момент отработано более 900 километров пеших треков. Более 103 лиц ушло в лес», — рассказал собеседник агентства.

По данным Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, ежедневно в операции задействованы от 200 до 300 человек. Территория в радиусе 10 километров от места исчезновения ребёнка уже полностью отработана.

Напомним, в подмосковном Серпухове продолжаются поиски 13-летней Василисы, пропавшей 19 июля. Согласно ориентировке, рост ребёнка составляет 146 сантиметров, телосложение среднее, волосы русые, глаза карие. На момент исчезновения школьница была одета в полностью чёрную одежду и кроссовки того же цвета. Причиной ухода из дома стало потерянное кольцо, на поиски которого она отправилась в СНТ «Биоприбор» в Пущино. С тех пор девочка не выходит на связь, а поиски серьёзно осложняются отсутствием у неё мобильного телефона, из-за чего отследить маршрут по биллингу невозможно.