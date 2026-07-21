В Петербурге нашли живой пропавшую накануне шестилетнюю девочку

В петербургском Красном Селе отыскали шестилетнюю девочку, которая исчезла днём ранее. Об этом «Фонтанке» рассказала мама ребёнка.

«Я так поняла, что она была в соседнем подъезде», — поделилась женщина.

События разворачивались начиная с трёх часов дня 20 июля. Как сообщала «Фонтанка», дети проводили время на уличных площадках и до примерно половины седьмого вечера находились в зоне видимости отца пропавшей позже малышки. Когда мужчина поднялся в квартиру, ребёнок лишь однажды связался с ним по домофону — уточнил какой-то вопрос, однако внутрь парадной так и не заходил.

На следующие сутки во всех городских пабликах и на страницах поискового отряда «ЛизаАлерт» уже появились ориентировки на девочку — в фиолетовой кофте, лосинах и белых кроссовках. Сведения о начатых поисках тогда же распространило и ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В свою очередь, прокуратура Красносельского района взяла на себя координацию работы оперативных служб, а установление всех деталей случившегося надзорное ведомство поставило на особый контроль.

Ранее сообщалось, что в Юрге Кемеровской области нашли погибшей девятилетнюю девочку, которая пропала 2 июля. По данным следствия, ребёнок вышел на улицу и домой не вернулся. К поискам подключились сотрудники СК, полиции, МЧС и волонтёры